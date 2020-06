Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Scorpione: stop alle tensioni sul lavoro ma bisogna essere ottimisti

Come sarà il prossimo mese di luglio 2020 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? E’ l’oroscopo di Paolo Fox a spiegarci come andrà questo periodo e soprattutto come saranno le stelle in amore, lavoro e salute. In amore le cose vanno meglio soprattutto perché a luglio si supereranno molti problemi e tensioni lavorative che incidevano sulla coppia. Nel lavoro, potrebbero esserci delle conferme interessanti e delle scelte che riguardano il futuro. Per la salute, periodi buoni per le cure ma i nati sotto questo segno devono essere positivi e non abbattersi. Per scoprire, nel dettaglio, come andrà il mese di luglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 per gli scorpione continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per gli Scorpione: ecco come andrà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – Finalmente, in questo periodo, le tensioni in ambito lavorativo saranno superate. Niente stress da portare a casa al partner, insomma. Al contrario, adesso i nati sotto il segno dello scorpione avranno molta più voglia di stare insieme alla dolce metà. Certo è che se in una coppia i problemi ci sono da tempo e non dipendono dai problemi di lavoro, il discorso è un po’ diverso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nelle situazioni migliori ci si potrebbe ritrovare soltanto con un po’ di distacco a livello psicologico da superare. Verso il 14 del mese, per esempio, potrebbe esserci un momento di intolleranza molto forte. Per chi invece vuole vivere i suoi sentimenti in maniera ‘part-time’ tutto dovrebbe filare abbastanza liscio. Attenzione ai nuovi amori e ai nuovi incontri perché potrebbero esserci dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Scorpione in coppia: segni sì e segni no per scegliere l’amore.

Lavoro – In questo periodo potrebbero esserci già state delle conferme interessanti sotto questo aspetto. Mercurio è in transito, per cui per i nati sotto il segno dello scorpione potrebbero fare delle scelte importanti per il futuro o trovare un accordo nuovo. Se all’inizio dell’anno si sono fatti passi importanti, diversi e nuovi sul fronte del lavoro, finalmente potrebbero arrivare buone notizie e delle premiazioni. I più favoriti, c’è da dire, sono proprio quelli che stanno vivendo novità a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Scorpione: voglia di cambiare e chiudere ciò che non funziona.

Salute – Le cure saranno favorite tra il 9 e il 20 di luglio. Attenzione a non pensare che tutto andrà male, bisogna essere positivi. Il pessimismo è vietato anche perché potrebbe causare dei problemi a livello psicosomatico ai nati sotto questo segno zodiacale. Il consiglio di Paolo Fox per tutti gli scorpione è quello di frequentare delle persone cariche di positività.