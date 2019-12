Oroscopo Paolo Fox 2020 Scorpione: voglia di cambiare e chiudere ciò che non funziona

Oggi scopriamo qual è l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dello scorpione. A quanto pare questo segno ha voglia di cambiare e di chiudere ciò che non funziona più. Qualcosa si era già mosso al termine del 2019. E’ un anno importante sia nel lavoro che in amore. Bisogna rivedere alcuni aspetti della vita, soprattutto nell’ultima parte dell’anno. Scopriamo dunque cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dello scorpione e cosa cambia rispetto al 2019.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Scorpione: cosa cambia rispetto al 2019 e come si affronteranno tutte le situazioni

Già negli ultimi mesi del 2019 lo scorpione ha vissuto dei cambiamenti di rilievo. Stiamo parlando soprattutto del lavoro, dove potrebbero essere cambiati l’ufficio, il team di lavoro, e via dicendo. Quello che devono sapere i nati sotto questo segno è che tutto ciò è solo l’inizio di una fase di trasformazione che andrà avanti anche con il nuovo anno. Urano in aspetto dissonante porta lo scorpione a voler cambiare tagliando anche delle situazioni che non funzionano più. Ovviamente tutto questo va fatto ragionandoci bene, perché chi ha un buon contratto non sempre può permettersi di mandare tutto all’aria. E’ l’anno ideale per viaggi e spostamenti.

Oroscopo Scorpione 2020: ecco cosa succede in amore e non solo

L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dello scorpione parla di un anno importante dal punto di vista dei sentimenti. Cosa significa? Che le cose che sono destinate ad andare bene, e che non sono sottoposte a eccessivi problemi, possono funzionare. Per il resto è meglio evitare di trascinare delle situazioni che non sono andate bene nemmeno in passato. Dunque ci sarà la tendenza ad andare avanti piuttosto che bloccarsi nei vecchi schemi. Nel mese di dicembre ci sarà un cambiamento radicale e non si esclude una chiusura sentimentale per arrivare a stare meglio. Questo dipende da Saturno, la cui influenza comporta una revisione nella vita dei nati sotto il segno dello scorpione.

Oroscopo Paolo Fox 2020 lavoro: come inizia il nuovo anno dello Scorpione

Come vi abbiamo anticipato è un anno di cambiamento. Per lo scorpione sarà possibile firmare accordi o rinnovare contratti durante i mesi autunnali. Urano è in opposizione già dall’anno precedente e questo provoca un po’ di agitazione per lo scorpione. L’inizio del 2020 porta lo scorpione a essere un po’ pensieroso rispetto al lavoro perché in cerca di certezze maggiori. Non bisogna però allarmarsi, perché l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 dello scorpione ci parla di una seconda parte dell’anno positiva.