Oroscopo Paolo Fox 2020, Scorpione in coppia: segni sì e segni no per scegliere l’amore

Quali sono i segni sì e i segni no per lo scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020? Oggi vediamo con quali segni c’è maggiore affinità nel nuovo anno, seguendo l’andamento delle stelle. In questo modo si potrà capire se un legame può andare bene oppure no. Ecco di seguito le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox 2020: lo Scorpione in coppia con tutti gli altri segni

Scorpione-Ariete: Il legame tra questi segni può essere difficile perché entrambi tendono a voler essere protagonisti. Per far andare bene le cose bisogna trovare un compromesso e cercare la complicità. Alcune difficoltà possono esserci in estate.

Scorpione-Toro: La gelosia può essere molto forte tra questi due segni. Per attirare il toro, lo scorpione tende a creare discussioni. Il toro però è insofferente a queste cose, dunque bisogna fare attenzione.

Scorpione-Gemelli: Lo scorpione ha la tendenza a controllare l’altro e i problemi di gelosia possono farsi sentire. I gemelli, se indispettiti da questo, possono pensare a una ripicca. Le bugie però hanno le gambe corte…

Scorpione-Cancro: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, questa coppia discute molto. Anche se si fa pace, i litigi continui possono essere nocivi. In estate comunque sono in arrivo novità positive per questa relazione.

Scorpione-Leone: L’oroscopo di Paolo Fox del 2020 ci fa sapere che è importante risolvere i problemi senza trascinarli troppo a lungo. Infatti sono previste scintille dalla primavera fino alla fine dell’anno. La gelosia dello scorpione può creare problemi ma attenzione ai tradimenti.

Scorpione-Vergine: Questi segni, quando stanno insieme, tendono a isolarsi dal resto del mondo e questo può essere sia un bene che un male. Occhio alle intromissioni di terze persone!

Scorpione-Bilancia: I nati sotto questi due segni hanno bisogno, quando sono insieme, di mantenere viva la passione. La gelosia è un punto debole. La bilancia potrebbe far soffrire lo scorpione a causa di alcuni dubbi nel 2020.

Scorpione-Scorpione: Se questa coppia ha superato il 2019, anno molto difficoltoso, vuol dire che è forte. Il segreto, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, è guardare al futuro senza tornare sempre su questioni passate.

Scorpione-Sagittario: Anche con il sagittario lo scorpione può far sentire la sua forte gelosia che può diventare ossessione. Il sagittario tenderà ad allontanarsi un po’. L’intesa sessuale aiuta ad andare avanti.

Scorpione-Capricorno: Giove e Saturno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020, aiutano questo legame che è davvero forte. E’ un buon momento per fare progetti a lungo termine. Meglio non isolarsi troppo e fare nuove esperienze insieme.

Scorpione-Acquario: Non c’è particolare affinità tra questi segni ma comunque molte coppie funzionano. Ci sarà voglia di cambiare, insofferenza, nel 2020. Bisogna unire le forze per andare avanti.

Scorpione-Pesci: Ecco una coppia molto solida, con obiettivi in comune da portare avanti. Si possono concretizzare matrimonio, convivenza e altri progetti insieme. Anche chi vuole avere un figlio può contare su questo cielo.