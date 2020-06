Boccoli per Ilary Blasi con il fai da te per i suoi capelli lunghi (Foto)

Dopo avere postato le foto con i capelli mossi Ilary Blasi cerca approvazione da tutti, dal figlio a Francesco Totti ma il risultato sembra non soddisfare nessuno (foto). In famiglia non hanno apprezzato i boccoli di Ilary Blasi, il marito la prende in giro e Cristian chiede di essere lasciato in pace. Dopo la prima prova del fai da te la conduttrice sperimenterà altre tecniche per la piega? Ilary voleva cambiare look ma doveva anche accompagnare il figlio a scuola, non avendo tempo per il parrucchiere ha pensato di fare tutto da sola. L’esperimento non l’ha soddisfatta, ma forse c’è stato qualche errore; è sempre bellissima con la sua lunga chioma bionda ma se lei ha qualche dubbio Totti glieli toglie subito, meglio lasciare perdere e affidarsi a mani esperte. “Ma che foto ti sei fatta e soprattutto che capelli?” risponde l’ex capitano della Roma e lei pubblica i messaggi Whatsapp nelle sue storie di Instagram.

ILARY BLASI VOGLIA DI BOCCOLI FATTI IN CASA

Un look insolito per la bella conduttrice che si improvvisa parrucchiera ma poi scopre che il risultato è “mezzo fallimentare”. Nonostante tutto esce così di casa ma in realtà non è poi così male il risultato del suo lavoro.

Francesco Totti non è in casa e lei ha bisogno di sapere che ne pensa delle sue Storie e dei suoi capelli. Lui non risponde ma Ilary continua a chiedere e finalmente Totti l’accontenta con una bella risata e la linguaccia, è chiaro che i boccoli di sua moglie non gli piacciano.

Oggi sarà andata dal parrucchiere? Ci mostrerà il risultato di un professionista, un risultato un po’ meno crespo e più definito? Come sempre voti alti per la sua simpatia ma a voi piacciono i suoi capelli mossi fai da te?

