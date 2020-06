La skincare di David Beckham, 7 minuti al giorno contro le rughe

Anche gli uomini devono curare la loro pelle e tra i più attenti c’è di certo David Beckham con la sua skincare contro le rughe. Non potrà mai battere sua moglie Victoria ma ogni mattina l’ex calciatore fa partire i suoi sette minuti da dedicare alla lotta alle rughe. Bastano sette minuti e non devono essere di più, un uomo in genere non ne ammette di più per la cura della bellezza, sono però necessari e i risultati sono evidenti. Beckham ha una pelle che molti alla sua età non possono vantare. 45 anni e le rughe è ovvio che arrivino, anche lui ne ha qualcuna ma il suo aspetto come sempre dice tutto. Ogni mattina David Beckham procede con la skincare anti age, così contrasta e ritarda i primi segni di invecchiamento della pelle. Niente funziona più della costanza e quindi via alla detersione e alla idratazione.

I 7 MINUTI DI DAVID BECKHAM DEDICATI AL SUO VISO

“Detergo il viso e lo idrato ma in 7 minuti al massimo devo aver finito tutto” ha così confidato la sua beauty routine. Per la bellezza del suo viso non può certo usare i prodotti di Victoria. La pelle del viso dei maschi è diversa da quella femminile, produce più sebo e inoltre l’invecchiamento è meno graduale, arriva quasi inaspettato. Quindi, non aspettate e fate come David, prendetevi cura della vostra pelle, del vostro viso.

La detersione e poi l’idratazione ma è la costanza a premiare. Applicate la crema con movimenti circolare dal centro del volto verso l’esterno. Abbiate cura delle vostre creme, vanno sempre conservate al riparo dalla lice, dall’aria, dall’acqua e dal calore, altrimenti si deteriorano. Inoltre, attenzione alla data di scadenza, va rispettata. E se non avete usato la vostra crema da tempo ricordatevi quando avete aperto la confezione; perché va consumata entro 6 o 12 mesi.

La skincare di David Beckham, 7 minuti al giorno contro le rughe ultima modifica: da