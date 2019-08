David e Victoria Beckham scelgono la Puglia per la loro vacanza (FOTO)

L’estate è spesso e volentieri sinonimo di vacanze, lo sanno bene anche David e Victoria Beckham che hanno deciso di scegliere proprio la nostra bella Italia per passare alcuni giorni di relax. Ad annunciarlo sono stati proprio i due diretti interessati che, sui loro profili Instagram, hanno pubblicato alcune foto dove sembrano molto felici e rilassati. Ma in quale parte del nostro bel paese si trovano David e Victoria Beckham? La prescelta è la Puglia, una delle regioni più amate d’Italia soprattutto d’estate. David Beckham e la sua Victoria sono arrivati in Puglia insieme a tutta la loro famiglia.

David e Victoria Beckham vacanze relax in famiglia nella bella Puglia: ecco tutte le foto

Victoria e David Beckham stanno riempiendo, in queste ore, i loro profili Instagram, di bellissime foto di famiglia proprio mentre si trovano in vacanza in Puglia. Foto di passeggiate in biciclette nel verde della campagna, foto con i bambini, foto insieme baciati dal sole e, immancabili, le foto delle prelibatezze italiane apprezzatissime soprattutto dall’ex calciatore che sulle sue ig stories mostra tutti i piatti che ha assaggiato in queste prime ore passate in Puglia. Ecco allora, di seguito, alcune delle foto delle vacanze relax di David e Victoria Beckham in Puglia:

David Beckham e la sua Victoria scelgono la Puglia per le loro vacanze estive: ecco dove si trovano

Ma la Puglia, lo sappiamo, non è per niente piccola. E allora in quale zona della regione si trovano David e Victoria Beckham? Secondo alcune indiscrezioni la coppia e tutta la famiglia si troverebbe a Borgo Egnazia, vicino a Fasano, in provincia di Brindisi. Eppure non si esclude che David e Victoria decidano di visitare altre zone della Puglia, magari alcuni borghi, oppure decidano di fare un tuffo nelle acque trasparenti. E poi potrebbero spostarsi anche in altre regioni. Sicuramente, per il momento, sembrano apprezzare molto!