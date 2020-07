Romina Power, il dolore è immenso nel ricordo di sua sorella (Foto)

Non viene meno ai suoi impegni Romina Power, pur con un dolore immenso per la morte della sorella Taryn l’abbiamo vista prima a Domenica In e poi a Una voce per Padre Pio. Non c’è giorno che non ricordi sua sorella con una foto sui social, con un ricordo, con le immagini del passato o quelle più recenti. Romina Power non avrebbe mai immaginato di perdere sua sorella così presto, non adesso che aveva ancora tanto bisogno di lei. Era bellisisma Taryn, come Romina, non ha rinunciato alle rughe e alla semplicità anche se era un’attrice. Romina ricorda che sua sorella fece il provino con Franco Zeffirelli per la parte di Santa Chiara in Fratello sole, sorella luna, non fu scelta ma sa che sarebbe stata perfetta per quel ruolo. Mostra una foto di quel tempo ma è solo una delle tante emozioni che condivide con tutti sul suo profilo Instagram.

LE FOTO DI ROMINA E TARYN POWER

Tante le foto delle die sorelle insieme, da piccolissime a poco prima che lei andasse via per una brutta malattia. Hanno cantato insieme, sono sempre state uno accanto all’altra anche a distanza, soprattutto nel dolore. Anche poche ore fa un’altra foto di Romina che canta con Taryn, La luce che hai. “Love is eternal” commenta aggiungendo una poesia.

La Power non è mancata all’appuntamento con Una voce per Padre Pio. Dopo la sua esibizione ha spiegato a Falvio Insinna e a tutti che nonostante sia un momento delicato per lei ha voluto esserci. “Sì, non è uno dei momenti più belli per me, ma la vita è fatta anche di periodi come questo”. Ha poi aggiunto che sua sorella era un’attrice ma senza nessun ego, non aveva ambizioni. Anche per questo era speciale, così lontana da tante altre persone.

Bello anche il ricordo per la suocera Jolanda: “Ho iniziato a seguire L’Eredità anni fa, per fare compagnia a mia suocera Jolanda. Così mi sono appassionata”.

