Kate Middleton scioglie i capelli e cambia colore, bravissimo il suo parrucchiere (Foto)

Kate Middleton dà finalmente un nuovo colore ai suoi capelli, riflessi che le stanno benissimo, è evidente che sia appena andata dal parrucchiere e che lui o lei abbia fatto un ottimo lavoro (foto). Ciocche più chiare per illuminarle il volto ma è tutta la chioma di Kate Middleton che risulta più adatta per l’estate 2020. Addio colore troppo scuro e anche se gli abiti restano gli stessi il risultato è un nuovo look. La duchessa di Cambridge continua a riciclare abiti, come tutte le donne sceglie ogni mattina cosa indossare, non ha un outfit ogni volta nuovo per tutte le occasioni. E’ più in forma che mai, è bellissima, è evidente che sia serena e tutto questo è confermato da un nuovo sondaggio realizzato da The Mirror. Il risultato del sondaggio pone la Middleton al primo posto tra i reali, dopo di lei arriva la Regina Elisabetta. Che fine ha fatto Meghan Markle per i sudditi inglesi?

KATE MIDDLETON E’ LA PREFERITA TRA I REALI INGLESI

Meghan Markle è scesa al sesto posto, da quando ha lasciato la famiglia, reale, Palazzo reale, l’Inghilterra, non è più amata e seguita come un tempo ma forse era proprio quello che la moglie di Harry desiderava. Intanto. Kate Middleton continua come sempre il suo percorso presa dalla famiglia e dai tanti impegni.

Il look della moglie del principe William resta sempre impeccabile, se qualche volta esagera è solo per rispettare il protocollo. Le foto postate in queste ore sui social mostrano Kate Middleton in tutto il suo splendore con il nuovo look, il nuovo colore che le illumina capelli e viso.

Ancora una volta è accanto ai genitori, questa volta ha collaborato al progetto Tiny Happy People, una piattaforma online per lo sviluppo linguistico dei bambini più piccoli, anche per i bebè appena nati. Anche lei avrebbe voluto consigli sul come comportarsi sin dai primi giorni con il suo primogenito, così eccola pronta ad aiutare le altre mamme e gli altri papà.

