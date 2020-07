Le ciabatte di Ilary Blasi sono un vero lusso ma completano il suo look estivo (Foto)

Nella sua breve vacanza a Capri Ilary Blasi aveva mostrato le sue ciabatte, un must have di questa estate 2020 ma se sono di lusso come le sue è certo diverso (foto). I suoi look continuano a riempire il suo profilo Instagram e Ilary Blasi è sempre più presa dagli outfit, dagli accessori, ovviamente tutti griffati. Non potevano non essere griffatissime anche le sue ciabatte, quelle bianche che ha messo ai piedi in una delle serate trascorse a Capri con Francesco Totti. Le ha abbinate a una tuta, una jumpsuit gessata che le scopriva la pancia e le spalle. Un look perfetto per Ilary Blasi ma se vi diciamo che le ciabatte costano quasi mille euro qual è la vostra reazione? Beata lei che può permettersi un accessorio così di lusso, non è il primo né sarà l’ultimo. La conduttrice adora il mondo della moda, abbinare abiti e accessori, seguire le nuove tendenze, indossare capi firmatissimi, dal costume intero Fendi al turbante di Gucci e così via.

ILARY BLASI DELIZIOSA CON LE SUE CIABATTE SUPER LUSSO

950 euro, questo il prezzo delle ciabattine bianche firmate Bottega Veneta. Lei aveva lasciato che si vedesse bene la firma scelta da mettere ai suoi piedi. Nappa bianca e motivo intrecciato maxi, niente tacco e punta squadrata ma immaginiamo saranno anche comodissime.

Se quindi avete pensato che quella sera la splendida Ilary avesse indossato la prima cosa che aveva trovato in valigia vi siete sbagliate. Tutto è studiato nel dettaglio, come la foto al supermercato, quella con gli shorts cortissimi rossi ma con il costume intero firmato Fendi.

Non avrete perso l’altro costume, quello indossato in barca, tigrato e molto sgambato, altro must di questa estate ma che poche possono permettersi, in questo caso anche per la forma fisica.

