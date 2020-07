Ilary Blasi anche al supermercato fa la prova costume (Foto)

Non avevamo dubbi che Ilary Blasi anche questa estate 2020 superasse la prova costume a pieni voti ma supera anche quella della spesa al supermercato (foto). La showgirl e conduttrice ha unito tutto in un solo scatto ricevendo una valanga di complimenti. Costume intero e shorts, infradito e massimo splendore, così Ilary Blasi è andata a fare la spesa facendo girare la testa a tutti. Orgogliosa della sua bellezza si è fatta scattare una foto mentre decideva tra uno scaffale e l’altro cosa acquistare. Posizione strategia e lato b quasi in primo piano per Ilary. Sono tutti al mare a Sabaudia, è il loro posto preferito, i Totti ci tornano ogni estate, è lì che hanno una villa meravigliosa. Piscina interna ed esterna, campo di calcio, di calcetto, di squash e tutto il possibile ma Francesco Totti e Ilary Blasi adorano anche la vita normale, o quasi normale.

ILARY BLASI FA LA SPESA AL SUPERMERCATO

In realtà fa shopping, così lo chiama lei, è evidente che adori spingere il carrello alla ricerca dei prodotti da acquistare. Francesco Totti le ricorda di prendere la Nutella e lei riempie il carrello. Fa provviste per tutti e cinque ma c’è anche il gatto, la famiglia si è allargata.

I maschietti non staccano gli occhi dalla foto postata sul suo profilo social c’è chi invece pensa alla loro villa e al relax di cui possono godere. Altri sperano di incontrarli in giro a Sabaudia, cosa non rara perché tra spiaggia e negozi non fanno la vita da vip ma quella di una bellissima famiglia, quasi come tante.

L’estate è iniziata da poco, le vacanze forse saranno tutte in Italia con i figli ma di certo vedremo altre bellissime foto sui loro profili social, anche su quello della secondogenita, Chanel.

