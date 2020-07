La poesia di Edoardo Mapelli Mozzi per Beatrice di York letta in chiesa dalla suocera (Foto)

La poesia che Edoardo Mapelli Mozzi ha dedicato alla principessa Beatrice di York nel giorno del matrimonio è un altro momento romantico che purtroppo non abbiamo potuto seguire (foto). Non c’è dubbio che lo scorso fine settimana abbiamo perso un momento magico, non abbiamo vissuto il royal wedding di Beatrice ed Edoardo ma con il passare dei giorni e venendo a conoscenza dei dettagli comprendiamo che la favola c’è stata davvero, nonostante tutto, nonostante le pochissime persone intorno agli sposi. “Il tuo cuore lo porto con me” è la poesia che lo sposo ha dedicato alla dolce Beatrice il giorno delle nozze. A leggere i versi in chiesa è stata la madre dello sposo, la suocera di Beatrice. Ed è stato il 37enne di origini italiane a raccontarlo a tutti sul suo profilo social pubblicando la romantica poesia di Edward Estlin Cummings.

LA POESIA DEDICATA ALLA PRINCIPESSA BEATRICE DAL NEO-MARITO

Edoardo e Beatrice si sono sposati nella All Saint Chapel nel parco del Royal Lodge; lì vivono i genitori della principessa, Sarah Ferguson e Andrea di York nonostante non siano più sposati. Questo dice molto del legame tra i quattro, l’ex coppia e le due figlie orami adulte.

A leggere la poesia in chiesa è stata la mamma dello sposo: “Il tuo cuore lo porto con me. Lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mia amata; qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu, mia cara. Non temo il fato perché il mio fato sei tu, mia dolce. Non voglio il mondo, perché il mio, il più bello, il più vero sei tu. Questo è il nostro segreto profondo radice di tutte le radici, germoglio di tutti i germogli e cielo dei cieli di un albero chiamato vita, che cresce più alto di quanto l’anima spera, e la mentre nasconde. Questa è la meraviglia che le stelle separa. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio”.

Mentre Sarah Ferguson ha letto un sonetto di Shakespeare. C’erano davvero solo loro al matrimonio, le famiglie dei due sposi, i genitori di Beatrice e la sorella Eugenie, i genitori di Edoardo e il piccolo paggetto, il figlio dello sposo che ha solo 3 anni. A distanza la regina Elisabetta e il principe Filippo. Dopo la cerimonia c’è stato un pranzo per 14 ospiti allestiti sempre nel parco del Royal Lodge mentre per il vero ricevimento gli sposi attendono tempi migliori.