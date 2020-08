Nuvola non ce l’ha fatta: il doloroso addio di Benedetta Rossi al suo cucciolone

Un dolore davvero immenso quello che Benedetta Rossi sta provando! Il suo cane Nuvola purtroppo non ce l’ha fatta. Un paio di ore fa l’amatissima food blogger, ha annunciato a tutti la morte del suo adorato Nuvola. Chi segue Benedetta con affetto sa quanto lei e Marco, suo marito, fossero affezionati a Nuvola e sa quanto negli ultimi mesi abbiano cercato di fare il possibile per curare il cane. 17 anni di vita insieme sono difficili da dimenticare e la Rossi non può nascondere il suo grande dolore. Per questo decide di condividere con le persone che la seguono, quello che sta vivendo.

Il lungo messaggio di Benedetta Rossi, che chiede ai suoi followers di darle del tempo, dopo questo grandissimo dolore: