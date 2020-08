Incidente per la figlia di Letizia Ortiz: Sofia cammina con la stampella dopo i punti di sutura (Foto)

Niente di grave per Sofia, la figlia di Letizia Ortiz e re Felipe di Spagna ma la secondogenita della coppia dopo l’incidente ­­cammina con la stampella. Le foto mostrano l’inizio delle vacanze della famiglia reale spagnola ma la piccola di casa si è fatta male al ginocchio, per lei sono stati necessari 5 punti di sutura in un punto in cui non può piegare il ginocchio per camminare, inevitabile l’utilizzo della stampella e anche la passeggiata. Letizia Ortiz in rosso continua a sorridere come il resto della famiglia, anche dietro le mascherine, ma tutti non perdono d’occhio la principessa Sofia che ovviamente fa una gran fatica a camminare con la stampella. La sorregge soprattutto la sorella Leonor, non la lascia un attimo e le offre di continuo il braccio.

VISITA A PETRA PER LETIZIA ORTIZ, FELIPE DI SPAGNA, LEONOR E SOFIA

Sono sempre tutti e quattro insieme e saranno alle Baleari fino al 17 agosto, come sempre nella residenza estiva di Palzzo Mariventi. Doveva essere un periodo breve ma di riposo ma appena arrivati a destinazione l’infanta Sofia ha avuto il piccolo incidente.

Non è un’estate semplice, anche in Spagna i contagi continuano a salire e la situazione sta diventando di nuovo preoccupante. Inoltre, gli scandali che riguardano il re emerito Juan Carlos e che l’hanno costretto all’esilio volontario sono difficili da far dimenticare. Felipe e Letizia Ortiz provano in tutti i modi a mostrare la serenità necessaria in attesa di tempi migliori. L’abito rosso dell’ex giornalista porta un po’ di allegria, la sua bellezza distrae per un attimo, così come la dolcezza delle figlie e la curiosità di scoprire che Sofia indossa una tuta bianca del brand Zara, marchio che la sua mamma sceglie spesso per le sue visite informali, proprio come Kate Middleton.

