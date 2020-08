Selvaggia Lucarelli vs Federico Fashion Style: botta e risposta sui social

Un vero e proprio botta e risposta sui social tra Selvaggia Lucarelli e Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Tutto è iniziato questa mattina, dopo l’intervista di Federico nel programma di Rai 3 Agorà. Il parrucchiere dei vip ha spiegato quello che è stato il suo percorso prima e dopo aver scoperto di avere il covid 19. Lo aveva già fatto sui social nei giorni scorsi e lo ha fatto nuovamente questa mattina. Molti spettatori si sono chiesti come mai Federico Fashion Style pur avendo la febbre si sia imbarcato per Roma, e una volta rientrato ad Anzio dopo le ferie in Sardegna, abbia anche frequentato il suo salone. Se l’è chiesto anche Selvaggia Lucarelli che non ha proprio gradito lo spazio dato in tv al parrucchiere.

Il Lauri ha spiegato nelle sue storie sui social, che aveva fatto il test sierologico, risultando negativo; pensando quindi di avere la febbre per via di un malessere non legato al covid, ha continuato a fare la sua vita. Una volta tornato a casa, avendo ancora problemi di salute, ha fatto quindi il tampone. La Lucarelli però ha voluto nelle sue storie Instagram, far notare che un test sierologico è ben diverso da un tampone.

BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL TRA SELVAGGIA LUCARELLI E FEDERICO FASHION STYLE

Non solo, la giornalista fa notare che questi influencer/VIP stanno come approfittando della situazione, facendosi pubblicità . E la Lucarelli non accetta che queste persone, che sono state contagiate, vadano in tv poi a spiegare agli altri, come non prendere il virus. Riferendosi proprio a Federico Fashion Style, parla di una esperienza “pessima e diseducativa”.

Secondo la Lucarelli queste persone si sarebbero comportate da irresponsabili e non dovrebbero avere spazio in tv per farsi anche autopromozione.

Alle parole di Selvaggia Lucarelli risponde Federico Fashion Style con la storia che potete vedere qui a sinistra.

Il Lauri non ci sta a essere giudicato da Selvaggia Lucarelli ma mette in mezzo anche cose della vita privata della scrittrice che poco hanno a che fare con la vicenda in questione.