La compagna e la figlia di Federico Fashion Style contagiate ma con risultato in ritardo

Al centro della bufera per i vip positivi al Coronavirus c’è Federico Fashion Style ma arriva la notizia che anche la compagna Letizia e la figlia sono positive. La piccola Sophie ha solo tre anni, per fortuna sta bene, sembra non avere alcun sintomo; la compagna di Federico Fashion Style ha invece qualche sintomo ma niente di preoccupante. Nei giorni successivi la notizia che il famoso hair stylist dei vip era stato contagiato anche l’influencer aveva confidato di essere preoccupata perché non si sentiva molto bene. Sembra che Letizia e la figlia abbiano subito fatto il tampone ma che da lunedì i risultati siano arrivati solo l’altro ieri. Un bel po’ di ritardo considerando che alcuni vip hanno riferito di risultati avuti entro le 24 ore.

LA MOGLIE DI FEDERICO FASHION STYLE: “SIA IO CHE SOPHIE SIAMO RISULTATE POSITIVE”

Si tratta ovviamente di una spiacevole notizia per Federico, anche se Letizia su Instagram ha comunicato che sta bene e che soprattutto la piccola è asintomatica. “Dato che siete davvero infinite le persone che tramite messaggio ogni giorno mi chiedete come va, e soprattutto volete va, soprattutto volete sapere i risultati dei tamponi…è giusto che vi aggiorni dato che una bella parte di voi ogni giorni ci dimostra infinito affetto”. E’ così che Letizia ha avvisato tutti dell’esito del tampone.

Non ha intenzione di leggere critiche e commenti negativi, quindi ogni commento del genere promette verrà cancellato.

Tra lo staff del salone di Anzio continuano i controlli, c’è attesa per i risultati e ovviamente Federico spera che tutto si risolva al più presto per tutti.

