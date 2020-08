Rtl 102.5 smentisce le voci sulla sospensione di Pierluigi Diaco: il comunicato

Questa mattina era iniziata a circolare in rete una notizia particolare che riguarda Pierluigi Diaco e una collega di Rtl 102.5. Il portale Wolfbreak.com aveva infatti annunciato che dopo il fuorionda infuoato del giornalista contro una collega, il direttore di Rtl102.5 aveva deciso di sospendere sia Diaco, che Giusy Legrenzi. Vi avevamo dato anche noi la notizia questa mattina, ben specificando che però non c’era nessuna nota ufficiale che confermava la sospensione. E infatti poche ore f da Rtl 102.5 è arrivato il comunicato che smentisce categoricamente i fatti, parlando di notizie assolutamente infondate.

Per chi volesse approfondire i fatti accaduti, qui la notizia

NESSUNA SOSPENSIONE PER PIERLUIGI DIACO DOPO LA DISCUSSIONE IN RADIO CON LA COLLEGA

Ecco che cosa c’è scritto nel comunicato di Rtl 102.5:

“In relazione alle notizie prive di fondamento diffuse nelle scorse ore, comunichiamo che nessun conduttore della trasmissione Non Stop News è stato sospeso dall’onda. Il palinsesto della nuova stagione di Non stop News, dopo la versione estiva, riprenderà il 7 settembre con la conduzione dal lunedì al giovedì, di Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e, dal venerdì alla domenica, con la conduzione di Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli.”

A prescindere dalla decisione di RTL 102.5, il video della discussione tra Diaco e la sua collega ha fatto il giro dei social e ancora una volta, il conduttore si è ritrovato al centro di una vera e propria polemica. Non solo in tv, i problemi per Diaco, ma anche in radio…

Rtl 102.5 smentisce le voci sulla sospensione di Pierluigi Diaco: il comunicato ultima modifica: da