Spopola sui social il litigo tra Diaco e una collega di RTL 102.5 e arriva l’indiscrezione: sarebbe stato sospeso

Si torna a parlare di Pierluigi Diaco e per i suoi scontri con i colleghi. Questa volta non siamo in una puntata di Io e Te ma in radio. Il conduttore radiofonico, come si può vedere dal video che vi mostriamo tra qualche riga, il 27 agosto, ha avuto uno scontro in diretta con una sua collega. Scontro che a quanto pare, come riferisce il portale Wolfbreak.com , gli sarebbe costato la sospensione momentanea. Ma non solo per quello che i due si sono detti in diretta ma per quello che è successo dopo, nel corso della pubblicità. Diaco pensava forse di non essere in onda ma le sue offese alla collega, Giusy Legrenzi, di RTL 102.5 sono andate in onda in diretta sull’app e sono state ascoltate da tutti i radioascoltatori rimasti basiti.

Tutto è iniziato alla scelta di Diaco: quella di non porre più domande all’esperto in collegamento, sul coronavirus. “Per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande su articoli, pezzi, riflessioni che esulano dal Covid perchè francamente parlarne continuamente secondo me si rischia di essere monotematici” spiega il giornalista.

Anche lo stesso ospite, Davide Giacalone, ha trovato la cosa abbastanza bizzarra, visto che purtroppo, non si tratta di essere morbosi e noiosi ma di informare. E la collega di Diaco non ha seguito la sua scia e ha invece continuato a parlare con l’ospite del coronavirus, sottolineando come sia importante trattandosi di attualità. In queste prole Diaco ci ha visto una frecciata e ha detto in diretta alla collega di non aver apprezzato il tono.

“Senti Giusi non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Mi fai finire perchè mi sto rivolgendo a te, hai detto che fai questo mestiere e ti occupi di attualità, l’attualità è fatta anche di altro non solo di Covid e il tono con cui ti sei rivolta non l’ho apprezzato affatto” ha detto Diaco come si può vedere nel video.

Poi, dopo aver mandato la pubblicità, si sarebbe scatenato.

“Come si permette questa giornalista che non ha il pedigree neanche di una radio locale’” avrebbe detto Diaco fuori onda. Usiamo il condizionale perchè non abbiamo ascoltato l’audio, per cui non possiamo confermarlo direttamente.

LO SCONTRO IN RADIO TRA DIACO E UNA COLLEGA DI RTL 102.5

Il presidente ed editore della radio, non avrebbe gradito quanto accaduto. Suraci infatti avrebbe deciso di sospendere sia Diaco che la sua collega.

Qui il video dello scontro

Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 pic.twitter.com/wcK4w6Tw1c — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 30, 2020

