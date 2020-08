Samanta Togni fa il tampone dopo la vacanza a Parigi, per lei è il quinto

Dopo una romantica vacanza a Parigi Samanta Togni ha subito fatto il tampone e con i suoi follower ha atteso con apprensione il risultato per sapere se di un eventuale contagio da coronavirus. Tampone negativo per la ballerina che si sta preparando ad affiancare Giancarlo Magalli ne I Fatti Vostri. Ovviamente in vacanza in Francia era con suo marito Mario Russo ma per Samanta Togni questo non era il primo test, non ha atteso che altri vip fossero contagiati. L’ex maestra di Ballando con le Stelle continua a viaggiare, soprattutto per il lavoro del marito, quello appena fatto era il quinto tampone, non si può dire che non sia scrupolosa. Se sono tutti risultati negativi magari è anche per l’attenzione che la Togni mette in ogni viaggio. Una follower non le ha dato il tempo di confidare del tampone che ancora prima di lasciare Parigi ha tuonato che lei e il marito di ritorno avrebbero dovuto osservare la quarantena e che lei sarebbe stata attenta a seguire i post di Samanta per scoprirlo.

SAMANTA TOGNI RISPONDE A TONO A CHI LE INDICA LA STRADA DELLA QUARANTENA DOPO PARIGI

“Il tampone per me andrebbe fatto a tutti a prescindere o quantomeno darci la possibilità di farlo anche privatamente. Io finora ne ho fatti 4 ( 2 a Dubai e 2 in Italia) e un sierologico. Noi siamo in bici, mantenendo le distanze, con mascherine, seguendo tutte le linee guida e di buon senso…in una località famosa per le campagne e i favolosi castelli… non a fare aperitivi in mezzo alla gente… ecco quello lo reputo più pericoloso. La moralità spiccia ed il livore delirante delle sue parole li trovo fuori luogo” la risposta di Samanta Togni che ovviamente appena tornata dal suo viaggio con il marito si è chiusa in casa in attesa del risultato del tampone.

