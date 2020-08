Charlene di Monaco sfoggia un nuovo look: frangetta, outfit e tenerezze con il principe Alberto (Foto)

Finalmente Charlene di Monaco sorride di nuovo, appare felice e ancora più bella con il suo nuovo look (foto). Un nuovo taglio di capelli per Charlene Wittstock che questa volta più che mai sottolinea la sua anima rock. Frangetta corta, che sta bene a poche donne, mascherina che fa sorridere tutti perché piena di ironia, e chiodo giallo. E’ bellissima come sempre la moglie del principe Alberto di Monaco ma con il colore del sole e il sorriso che si vede benissimo anche con la mascherina lo è molto di più. Anche Alberto ride guardandola negli occhi mentre lei quasi lo abbraccia davanti a tutti. Mano nella mano, complici, finalmente felici. E’ forse l’inizio di una nuova vita, magari Charlene di Monaco nasconde qualche dolce segreto.

CHARLENE WITTSTOCK E ALBERTO DI MONACO AL TOUR DE FRANCE A NIZZA

Un completo bianco, top e pantaloni, che mette in risalto il suo fisico da sportiva, poi quel chiodo giallo per omaggiare il Tour de France ma anche la sua voglia di dare colore a tutto, finalmente. Deliziosa la mascherina scelta dalla principessa, con la scritta “Why so serious” ovvero “perché così seria?”. E’ la domanda, o forse la critica, la preoccupazione, che spesso le rivolgono tutti, ma l’ironia questa volta ha prevalso.

42 anni lei, 62 anni il principe, insieme tagliano il nastro di partenza del tour della maglia gialla. E’ un sorriso che rende felici tutti, finalmente Charlene di Monaco sorride anche con gli occhi e la coppia sembra rinascere, più affiatata che mai. Sarà magari anche merito del suo ritorno allo sport: a settembre la vedremo di nuovo in acqua per una competizione, come ai tempi in cui gareggiava da nuotatrice.

Intanto, scommettiamo che molte donne vorranno il suo biondo, la sua frangetta, il colore giallo da abbinare al bianco.