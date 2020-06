Charlene e Alberto di Monaco con la famiglia reale, tutti con la mascherina per ripartire (Foto)

Riparte anche il Principato di Monaco ma tutti con la mascherina e primi tra tutti Charlene Wittstock e Alberto di Monaco (foto). La famiglia reale si è riunita in occasione della prima uscita pubblica, si festeggia tutti insieme o quasi, manca qualcuno. I reali di Monaco dietro le mascherine tornano a respirare un’aria di quasi normalità, niente è più come prima ma la speranza che tutto torni come prima è forte. I look scelti da quasi tutte le donne sono chiari, brillanti, la più romantica tra tutte è la principessa Charlene, vicino a suo marito come non la vedevamo da tempo. Alberto di Monaco è stato contagiato, si è ripreso in breve tempo ma a palazzo reale hanno vissuto la paura di tutti. Dopo il lockdown per il Coronavirus c’è la prima inaugurazione, si riparte dalla rinnovata Piazza del Casino di Monte Carlo. La sfilata dei reali di Monaco parte da Charlene e Alberto ma prosegue con Stephanie e i suoi tre figli: Louis Ducruet con la moglie Marie Chevallier; Camilla Gottlieb e Pauline Ducruet. Ci sono anche Pierre e Andrea Casiraghi, quest’ultimo con la moglie Tatiana Santo Domingo ma non c’è Beatrice Borromeo.

CHARLENE WITTSTOCK UN NUOVO LOOK PER LA RIPARTENZA

Dopo due mesi anche Charlene di Monaco torna e si mostra accanto a suo marito; in realtà prima del virus l’abbiamo vista davvero poco accanto ad Alberto. I più attenti notano il cambiamento, questa volta la principessa appare molto affettuosa con suo marito. Nessuno adesso parla più di crisi, forse la distanza e il timore hanno fatto bene alla coppia. Delizioso il suo nuovo look con la treccina tra i capelli.

Grande assente Caroline di Monaco, i pettegoli dicono che tra la sorella maggiore di Alberto e sua moglie non ci sia un bel rapporto. Tra le più chic c’è Pauline che somiglia tanto alla sua mamma ma appare più femminile. Manca anche Charlotte Casiraghi ma la festa deve proseguire anche con il dispiacere di non vederli tutti insieme.