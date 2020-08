Daniele Scardina sbotta sui social: “Su di me solo diffamazioni, voglio fare chiarezza”

Non ci sta Daniele Scardina, conosciuto anche come Toretto, e dai social, dopo giorni di silenzio, decide di dire la sua, visto che fino a questo momento non ha parlato. Non gli sono piaciute le tante accuse che ha ricevuto in questi giorni, c’è chi gli ha dato dell’irresponsabile che andava in giro in attesa del risultato del tampone, causando non pochi problemi. Toretto però oggi dà la sua versione dei fatti mentre è in quarantena, dopo esser risultato positivo al tampone per il covid 19.

TORETTO SBOTTA SUI SOCIAL: SOLO COSE NON VERE SUL SUO CONTO

Le parole di Daniele Scardina sui social:

“Voglio fare chiarezza su tutte queste diffamazioni che stanno facendo su di me” inizia così il post del campione di pugilato.

E prosegue: “Il 19 agosto ho fatto un tampone risultando negativo. Ho proseguito la mia vita normalmente, come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo solo e stavo distante da tutti” ha spiegato l’ex fidanzato di Diletta Leotta sui social. Lo ha fatto, dice, per tutelare se stesso ma anche tutte le persone che stanno a lui vicine, visto il periodo “surreale” in cui viviamo. Poi aggiunge: “Il 27 ho fatto un altro test risultando positivo e da quel giorno mi sono isolato e chiuso a casa. Non ho sintomi grazie a Dio e sto benissimo. Attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita. Basta con tutte queste falsità.” Scardina invita chi lo ha accusato di cose non vere in questi giorni, a non puntare il dito, ricordando che si è tutti vulnerabili a questo virus. “Siate più umani e più buoni e che Dio vi benedica” conclude il pugile.

E’ chiaro che Scardina si riferisca a tutte le cose scritte e dette nell’ultima settimana. Sono stati infatti analizzati tutti i suoi movimenti, anche con le foto sui social, per dimostrare che forse ha agito con superficialità. Ma oggi, spiegando che il 19 agosto era risultato negativo, spiega il motivo delle sue azioni.

Non sappiamo se Daniele Scardina avrà modo di partecipare a Ballando con le stelle. Al momento mancano solo 10 giorni alla partenza del programma di Milly Carlucci e il pugile è fermo da una settimana, senza allenarsi in pista con la sua compagna, Anastasia Kuzmina. Che cosa deciderà di fare Milly? Entrerà successivamente? Molto dipenderà anche dal prossimo tampone, perchè se dovesse risultare positivo, la sua partecipazione a Ballando con le stelle sarebbe quasi certamente una utopia.

