L’elegante risposta di Antonella Clerici all’insulto del follower per una foto che mostra il passato

Basta con i personaggi famosi che fingono di non leggere i commenti, gli insulti e anche Antonella Clerici sui social ha deciso di darla ogni tanto qualche risposta agli haters o semplicemente ai follower che lo meritano (foto). Alcuni follower vanno zittiti nel modo giusto, Aurora Ramazzotti è l’esempio di come tutto andrebbe gestito. Antonella Clerici ha per il follower di turno una riposta elegante, ma c’è da dire che si tratta di un hater famoso, lo ritroviamo in tanti profili social a caccia di visibilità. Evitiamo di dargli ulteriore visibilità, poco importa quale sia il suo nome, ma cerca di rendersi riconoscibile utilizzando errori grammaticali che potrebbero far sorridere. Antonella Clerici in ogni caso risponde nel suo stile, poco importa se si tratti di un odiatore seriale o di un soggetto in cerca di chissà cosa.

ANTONELLA CLERICI MOSTRA I SUOI PRIMI DIARI – ERAO GLI ANNI ‘80

Inizia tutto con un nuovo post, una foto con cui la Clerici mostra un po’ del suo passato, gli anni al liceo e poi l’università: “Ho ritrovato i miei primi diari. Anni 80… i miei turbamenti, i miei studi al classico e il libretto dell’universita’. Ero secchiona e lavoratrice, mi dividevo tra gli esordi tv, i provini, gli esami di giurisprudenza. Ritrovo ancora la ragazza che ero con tanti sogni, delusioni, amori falliti e speranze disattese.Sorrido…che bello rendersi conto di non essere cambiata, di portarmi dietro ancora la mia ” provincia”, il mio mondo semplice e valoriale, la mia essenza piu’ vera… sono quella che ero”.



Arriva il pessimo commento: “Potevi mai penzare che prima eri studiosa ora invece ai diventato una conduttrice di programi da serie C?”. Sorridere o arrabbiarsi? La conduttrice sceglie la risposta migliore. “Tesoro ho sempre giocato in serie A” aggiungendo tre bacetti e aggiudicandosi un pieno di like.

L’elegante risposta di Antonella Clerici all’insulto del follower per una foto che mostra il passato ultima modifica: da