Elisabetta Canalis si rifugia con la figlia nella lussuosa villa di amici e scappa da Los Angeles (Foto)

Fuga da Los Angeles per Elisabetta Canalis che con la figlia Skyler e alcuni amici ha preferito raggiungere la villa di amici a Palm Springs (foto). la città dove la showgirl sarda vive da anni è avvolta dal fumo a causa degli incendi che stanno interessando la California. La scelta della Canalis è stata quella di allontanarsi il più possibile dal fuoco, l’aria in città è diventata irrespirabile, serena ha lasciato la sua casa ma anche il marito. Elisabetta Canalis ha soddisfatto la curiosità di chi si chiedeva dove fosse il marito e lei ha dato la risposta che tutti avevano già immaginato: “Brian fa un lavoro serio” ha sorriso ma è la verità, è un medico e non poteva lasciare i suoi pazienti scappando dal fumo, ha degli impegni importanti, deve operare. Nelle sue Storie Instagram la Canalis ha invece mostrato parte del viaggio e soprattutto l’arrivo nella meravigliosa villa che li ha accolti.

ELISABETTA CANALIS SCAPPA DA LOS ANGELES A CAUSA DEGLI INCENDI

La partenza da Los Angeles con Skyler e gli amici, l’ex velina di 42 anni mostra il cielo coperto dal fumo e sono in tantissimi ad andare via. Chi può scappa in altri luoghi e lei ha un bel posto dove andare. Sembra quasi una vacanza e c’è anche il traffico a cui siamo abituati quando tutti partono ma per altri motivi.

“L’aria è tossica” conferma Elisabetta parlando degli incendi. L’aria è davvero irrespirabile è lei ha preferito partire lasciando Los Angeles. Giunto a destinazione il gruppetto trova una villa davvero bellissima, un posto perfetto dove rilassarsi. Ely mostra parte della villa e ovviamente sono tutti felici di vedere che la piscina è un vero spettacolo. Spera di tornare presto a casa e che Brian possa anche raggiungerla ma per il momento si gode Palm Springs.