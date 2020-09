Charlene Wittstock bellissima al gala ma dicono sia irriconoscibile (Foto)

La principessa Charlene Wittstock è tornata a sorridere ma dicono sia anche tornata alla chirurgia estetica (foto). Si è presentata bellissima al gala di Monte Carlo per Planetary Health e al braccio di Alberto di Monaco i presenti non hanno avuto occhi che per lei. Nuovo taglio di capelli, già visto nella sua precedente apparizione in pubblico, nuovo make up, ma può bastare questo per apparire così diversa? Dicono sia quasi irriconoscibile ma in ogni caso Charlene di Monaco è apparsa meravigliosa in tutto il suo splendore. Era da tempo che non si vedeva così sorridente, era diventata lei la principessa triste nonostante mamma di due dolci gemelli e moglie del principe di Monaco. La verità è che le mancavano la sua terra, la sua vita, i suoi amici, la famiglia. Qualcosa è cambiato ma i soliti pettegoli dicono che sia cambiato il suo volto.

QUALCHE RITOCCO PER CHARLENE WITTSTOCK

Un abito a dir poco scintillante e di certo la moglie del principe Alberto non è passata inosservata. Lungo, argentato, indossato in modo perfetto. Capelli biondissimi, la frangetta corta che poche donne possono sfoggiare e il trucco perfetto, il rossetto rosso su un volto già ben illuminato. Si dice che sia un po’ tirata in viso, dicono che sembri un’altra persona, magari ha fatto davvero ricorso alla chirurgia estetica.

Lei non ha mai confermato i ritocchi e fa bene; se ci sono stati fanno parte della sua vita privata.

La parte più bella è il suo sorriso, sono gli occhi luminosi mentre abbraccia il papà dei suoi figli. Anche lui la guarda ammirato, come tutti gli altri. Nonostante la presenza di tante vip, tante attrici, è Charlene di Monaco ad aver brillato più di tutte.