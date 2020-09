Kate Middleton indossa un abito denim ma tutta la famiglia indossa qualcosa di blu (Foto)

Deliziosa Kate Middleton in abito denim ancora una volta non sbaglia outfit ma c’è da dire che il vestito indossato non è economico (foto). Prezzo dell’abitino 1.550 euro firmato da Gabriela Hearst, uno dei marchi preferiti anche da Meghan Markle. L’occasione per indossarlo è stata una giornata speciale con tutta la famiglia, William e i tre figli. Tutti hanno indossato qualcosa di blu per l’incontro con Sir David Attenborough, il celebre naturalista e studioso. Occhi puntati soprattutto su Kate Middleton, come sempre, ma anche su George d’Inghilterra che ha ricevuto dal divulgatore scientifico un regalo davvero unico. Il primogenito di William e Kate è appassionato di dinosauri e l’ospite che i duchi hanno accolto nel giardino di Kensington Palace ha portato in dono un dente di squalo gigante che arriva dal passato. Fiero e felice George stringe tra le mani il dente mentre i fratelli osservano. Sono immagini tenerissime che ancora una volta fanno il giro del mondo e ricevono consensi.

KATE MIDDLETON E TUTTA LA FAMIGLIA IN BLU IN GIARDINO

Niente è per caso e anche nel giardino dove hanno ricevuto l’amico ultranovantenne il look ha fatto la sua parte. In apparenza tutto molto semplice ma anche tutto studiato nel dettaglio. L’abito in jeans di Kate Middleton questa volta non è per tutte, abbinato alle classiche décolletée di Rupert Sanderson, ovviamente blu navy, costo circa 525 euro.

Charlotte ha indossato l’abitino blu ardesia di Zara con le ballerine comode. George pantaloni finalmente lunghi e blu. Il piccolo Louis con i pantaloni corti blu. William d’Inghilterra con pantaloni e maglioncino blu. Tutta la famiglia reale coordinata per l’evento.

Il significato del colore è nel simbolo, il blu rappresenta lo spazio, l’ambiente, il colore del mare e del cielo. Niente di più semplice. Volendo acquistare un abito in denim simile a quello della duchessa di Cambridge non è difficile, è un modello classico chemisier.