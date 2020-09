Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair, il suo corpo diventa un messaggio per tutti (Foto)

Vanessa Incontrada è nuda su Vanity Fair, è il suo punto d’arrivo, è la copertina che rappresenta per lei il momento più bello degli ultimi anni ma è anche un messaggio per tutte le donne e per tutti gli uomini (foto). Vanessa Incontrada va oltre le semplici belle parole, va oltre un monologo e con tutta la sua forza arrivata da un percorso intenso mostra se stessa senza dovere spiegare molto. E’ la nuova bellezza che va celebrata e desidera che il suo corpo sia il vero emblema della body positivity. Contro il bullismo, contro gli haters, lei sa cosa significa stare male per le critiche, le cattiverie, i giudizi non richiesti. Coraggio e orgoglio a favore di una bellezza che non è più standard, non è solo quella che va in passerella ma è inclusiva. Vanessa Incontrada mette al bando il body shaming posando nuda per Vanity Fair e continuando a raccontarsi.

VANESSA INCONTRADA IL SUO NUOVO CORPO DOPO LA GRAVIDANZA

Nel 2008 è nato suo figlio Isal e la splendida spagnola si è ritrovata con un corpo trasformato, come capita a molte donne. A Vanity Fair ha spiegato: “E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi?”.

L’attrice e conduttrice spiega che magari un mese sei a dieta un altro ti senti benissimo con il peso che hai, che magari in un periodo perdi peso facilmente e in un altro acquisti chili, tutto normale per tutte le donne. “Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare”.

Lei per prima ha dovuto fare pace con il suo corpo, è andata oltre e adesso sa che la sua esperienza può aiutare anche le altre donne. In tante si riconoscono in lei, non a caso è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo.