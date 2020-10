Festa dei nonni gli auguri sui social: immagini più belle da mandare

Oggi 2 ottobre 2020 si celebra come ogni 2 ottobre la festa dei nonni. Per tutti i nonni sono delle persone speciali che rappresentano un pilastro nella quotidianità per i più fortunati. Purtroppo, quando si cresce, ci si allontana spesso dai nonni per motivi di studio, di lavoro. Ed è per questo che vi consigliamo di godervi la nonna e il nonno tutto il tempo che potrete, prima che possa essere troppo tardi. Non tutti infatti hanno la fortuna di passare molto tempo con persone speciali come i nonni. Oggi è la loro festa ed è per questo che abbiamo scelto alcune dolci immagini per fare degli auguri speciali. Immagini che potrete mandare ai più tecnologici sui social. Il lockdown in qualche modo è servito anche a rendere più “moderni” molti dei nostri nonni che hanno imparato a usare Facebook o anche Instagram. E poi ci sono i nonni sui gruppi whatsapp! Una delizia…

E allora ecco per voi la selezione di immagini di Ultime Notizie Flash per la festa dei nonni 2020.

FESTA DEI NONNI LE IMMAGINI PIU’ BELLE DA MANDARE PER GLI AUGURI

Ed ecco alcune immagini che abbiamo scelto per degli auguri speciali ai nostri nonni

Vi lasciamo con questa riflessione, che speriamo vi piaccia