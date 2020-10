X-Music, lo show musicale di Topolino: in giuria Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs

A partire da domani, mercoledì 28 ottobre, e così per sei settimane, arriva in edicola con il numero 3388, l’appuntamento con X-Music 2020, lo show musicale targato Topolino. Cosa troveremo in questo nuovo numero del fumetto? Ovviamente tutto il backstage dello spettacolo televisivo di Zio Paperone. Lo show è uno dei più attesi di Paperopoli e vedrà protagonisti tanti addetti ai lavori ma anche tanti personaggi della musica. Non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Chi ritroveremo nella giuria di questa edizione di X-Music? Emma Brown, Mikamaus, El Paperon e Manuel Lambs, le paperizzazioni di Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, i giudici di X Factor Italia 2020.

X-Music su Topolino: chi ritroveremo nelle storie all’interno del fumetto

Oltre ai giudici ci sarà anche un super conduttore: Quackelan, la paperizzazione di Alessandro Cattelan. Settimana dopo settimana, vedremo diversi personaggi in Topolino, da Paperino ad Archimede fino a Paperina, Gastone e i Bassotti. Ad X-Music 2020 non mancherà mai Paperoga che è una vera e propria appassionata dello spettacolo musicale e farebbe praticamente di tutto per poter salire sul palco dello show. Lei proverà ad esibirsi, a fare la giudice o semplicemente l’aiutante e ci sarà davvero da ridere. Questa serie è sceneggiata da Pietro B. Zemelo e disegnata da Alessandro Perina e Luca Usai.

Il nuovo numero di Topolino con X-Music ma non solo: ecco cosa non perdere

Anche se la copertina del nuovo numero di Topolino vede protagonisti tutti i giudici di X-Music, non ci sarà solo questa storia all’interno del 3388. Ritroveremo pure: Topolino e l’incubo di Mister Vertigo, il debutto di Gigi Cavenago che è conosciuto per le sue atmosfere horror e che insieme a Marco Nucci ha realizzato la storia Paperoga e la camminata mostruosa, proprio per Halloween. E poi, in allegato: Lo spazio raccontato da Topolino, un volume realizzato in collaborazione con ASI che comprende otto storie dedicate allo spazio.

Sicuramente sarà un numero di Topolino da non perdere per nulla al mondo! L’appuntamento è in edicola da domani, mercoledì 28 ottobre 2020.