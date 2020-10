Ex protagonista di Temptation Island accoltellato dalla sua fidanzata con una forbice

Una brutta storia quella che è stata raccontata sui social da uno dei protagonisti delle edizioni passate di Temptation Island. Il ragazzo ha documentato tutto e ha subito voluto raccontare quello che stava accadendo nella sua vita. Il protagonista di questa assurda vicenda è Michael de Giorgio, che si fece conoscere insieme a Lara Zorzetto, nel programma di Canale 5. I due non stanno insieme e oggi lei ha la sua famiglia, ha da poco avuto anche un bambino, mentre Michael ha un’altra fidanzata. E sarebbe stata proprio questa donna a tentare di ucciderlo, secondo quanto lui ha raccontato sui social, ferendolo con una forbice al braccio.

MICHAEL DE GIORGIO AGGREDITO DALLA SUA FIDANZATA: VOLEVA UCCIDERLO

In un primo momento sembrava che Michael avesse raccontato subito dopo l’aggressione quello che gli era successo. Poi però si è compreso che era stato aggredito la notte precedente, che aveva documentato tutto con foto e video e che aveva deciso di condividere con chi lo segue sui social questa storia:

Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci… Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c’è nessuna cura

Michael in un primo momento non aveva fatto il nome della sua fidanzata e non aveva detto che era stata lei a fargli del male. Lo ha raccontato invece sempre sui social Deianira Marzano, amica dell’ex partecipante di Temptation Island. Aggiungendo anche che la sua fidanzata non ha solo tentato di fargli del male, avrebbe voluto ucciderlo. Ha inoltre raccontato di aver sentito Michael dopo aver visto le sue storie sui social, e di aver appreso che purtroppo non si sa neppure se potrà tornare a usare come prima la mano a causa delle ferite che gli sono state inflitte.

Sembra essere tra l’altro un mistero il nome della fidanzata di Michael in quanto sui social da tempo il ragazzo si mostra da solo, non ci sono foto in compagnia di un’altra donna, almeno in questo momento. Deianira è stata la prima ad ascoltare Michael dopo l’operazione, per capire che cosa fosse successo. Sui social ha anche condiviso un video: “Io sono arrabbiato con il sistema “ ha detto Michael perchè le forze dell’ordine avrebbero preso alla leggera, secondo lui, quanto accaduto, visto che ad aggredirlo è stata una donna. Michael ha spiegato che era in macchina insieme alla sua ex in macchina. “Sono stato fortunato” ha detto il ragazzo. “Una persona che dice di amarti non ti fa questo” ha commentato De Giorgio convinto del fatto che la sua ex avesse bisogno di aiuto e non lo avrebbe ricevuto.