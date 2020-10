Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020 Ariete: periodo complicato per le relazioni

Che tipo di mese sarà quello di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dell’ariete? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che spiega molto bene come andrà questo periodo in amore e in salute. In amore, si deciderà di riflettere su alcune questioni ma le coppie già in crisi non vivranno un momento semplice. Forse è il periodo perfetto per mettere in chiaro determinate cose. Per la salute, sarà invece un ultimo mese dell’anno pieno di agitazione dovuta anche a qualche problema legato ai pensieri ma pure al fisico. Andiamo a vedere come sarà nel dettaglio dicembre 2020 secondo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno dell’ariete.

Oroscopo di Paolo Fox Dicembre 2020 per il segno dell’Ariete

Ecco come andrà in amore e in salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – In questo mese i nati sotto il segno dell’ariete cercheranno di riflettere molto sulle questioni sentimentali. Tutte quelle relazioni che non stanno affrontando un periodo semplice o stanno vivendo un momento di crisi, senz’altro avranno più difficoltà. Occhio anche a chi è convolato a nozze da poco tempo perché potrebbe rendersi conto che qualcosa è rimasta irrisolta. Dicembre potrebbe essere il mese perfetto per dare delle dimostrazioni. A seconda della reazione del partner si potrà poi decidere di agire di conseguenza. Qualcuno potrebbe ritrovarsi amareggiato e il rapporto di coppia potrebbe modificarsi in maniera definitiva. I nati sotto il segno dell’ariete potrebbero ritrovarsi a fare i conti con un vecchio rapporto, dove qualcosa è ancora in sospeso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox bisognerà fare una particolare attenzione a qualche disagio nei rapporti famigliari.

Salute – I nati sotto il segno dell’ariete si troveranno a fronteggiare alcuni disagi legati al fisico o alla psiche. Questo potrebbe facilmente portare a qualche agitazione o nervosismo, spesso difficile da tenere sotto controllo. Verso il giorno 12 di dicembre queste tensioni potrebbero farsi sentire un po’ di più del solito. Occhi aperti sul fronte economico perché alcune spese importanti, o addirittura inutili, potrebbero portare dello scontento e, appunto, del nervosismo. Potrebbero comunque essere delle uscite economiche improvvise e inaspettate. I nati sotto il segno dell’ariete dovranno cercare di tenere sotto controllo questo aspetto ed evitare di portare a casa pure i problemi di lavoro.