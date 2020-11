Anche il principe William positivo al Covid 19: la rivelazione del Sun

Anche il principe William positivo al covid 19. La notizia non è stata data dalla famiglia reale e non è stata confermata. Si tratta di una indiscrezione lanciata dal Sun che racconta di quello che sarebbe successo nel periodo iniziale della pandemia. Ricorderete tutti che il principe Carlo era risultato positivo al covid 19, una delle poche notizie confermate, e pare, che tra le persone entrate in contatto con lui ci fosse anche suo figlio, il principe William, che sarebbe risultato appunto positivo.

Parliamo dello scorso aprile. Il principe William avrebbe deciso di tenerlo segreto per non allarmare la nazione. A farlo sapere ora è il Sun (seguito da tutti gli altri tabloid britannici) che fa riferimento a diversi insider molto vicini alla famiglia reale. Pare che la notizia della positività al covid 19, sia arrivata quando era già in isolamento a Amner Hall, la casa di famiglia nel Norfolk.

WILLIAM POSITIVO AL COVID 19: LA SCELTA DI NON DIRE NULLA AI SUDDITI

Secondo quanto riferisce il Sun, William e la famiglia reale hanno scelto di non dire nulla circa la positività, per non creare panico e preoccupare i britannici in un momento già molto complicato. Stando a quello che si legge sul giornale tra l’altro, William non sarebbe stato un asintomatico ma avrebbe avuto anche delle difficoltà respiratorie. “William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico” si legge sul tabloid inglese.

C’è stato solo un brevissimo periodo nel quale William non si è mostrato che va dal 9 al 16 aprile. In questi giorni probabilmente, le sue condizioni di salute erano peggiorate. “La regina ovviamente è sempre stata al corrente di tutto“, si legge ancora, “ma William non ha voluto preoccupare il Paese, sentiva che c’erano cose molto più importanti in quel periodo.”

Ricordiamo però che dalla famiglia reale non è arrivata nessuna conferma in merito alla positività al coronavirus da parte di William.