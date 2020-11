Dopo Stefano D’Orazio sua moglie perde anche il papà, per Tiziana la vita è ingiusta (Foto)

E’ morto il papà di Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio (foto). Purtroppo, ieri Tiziana ha subito un’altra grande perdita, la morte di suo padre. Un dolore che si aggiunge a quello già insopportabile per lei che viveva per Stefano D’Orazio. Un lutto ancora da metabolizzare, era passato troppo poco tempo e ieri la vita le ha tolto anche suo padre. Poche ore fa Tiziana Giardoni ha pubblicato uno scatto, la foto degli uomini della sua vita che adesso non ci sono più. Il suo Stefano e suo padre: “I miei due uomini… i miei amori… la vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio” queste le parole della moglie del batterista dei Pooh. Tre giorni fa aveva pubblicato un’altra foto bellissima, con suo marito, felici e il suo commento “Amore mio grande”. Sempre lo stesso commento anche per un’altra foto, sempre i loro volti sorridenti, sereni.

DODI BATTAGLIA ABBRACCIA TIZIANA DA OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Era già sui social la notizia della morte del papà di Tiziana Giardoni e in questi minuti Dodi Battaglia ospite a Oggi è un altro giorno ha salutato con immenso affetto la moglie di Stefano spiegando che non sta benissimo, che purtroppo Tiziana ieri ha perso il suo papà: “Un bacio a Tiziana ti siamo vicini”.

“Cara, Dolcissima Titty, ancora una volta mi stringo a Te, nel dolore devastante di questa nuova e dolorosa perdita che Ti ha travolta. Queste situazioni fanno si che ogni parola risulti inutile, superflua, di troppo, forse perché in queste circostanze non servono parole, ma solo silenzio e rispetto… In alcuni momenti la vita ci mette davanti a prove difficili, dandoci l’impressione che le nubi addensate nel nostro cielo ne faranno parte per sempre” è uno dei messaggi sui social per Tiziana.