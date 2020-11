Mara Venier a casa dopo Domenica In e il video col nipotino è tenerissimo (Foto)

Terminata la puntata di Domenica In Mara Venier torna a casa, non è più la zia degli italiani, è solo la nonna innamoratissima del suo nipotino Iaio (Foto). Il piccolo Claudio aspetta la nonna con il suo complice, nonno Nicola, e appena la Venier entra in casa ecco lo scherzetto che mettono in scena ogni domenica. La conduttrice finge di spaventarsi e per l’ennesima volta la scena si ripete e nonni e nipote sono felici. Un’altra puntata seguitissima ieri con il pubblico che apprezza sempre Domenica In. L’intervista a Renato Zero ha emozionato tutti, anche l’artista che in piedi ha applaudito con le lacrime agli occhi il suo pubblico. 70 anni per entrambi e Mara Venier più che una nonna sembra una ragazzina, merito anche di tutto l’amore che la circonda.

MARA VENIER CHE NONNA A CASA CON IL SUO NIPOTINO

Sa già che ad attenderla ci sono i suoi uomini, suo marito e il nipotino più piccolo. Chi accompagna Mara a casa riprende tutta la scena e sono immagini molto tenere. Abbigliamento comodissimo e la conduttrice torna a casa già pregustando la serata tranquilla in famiglia. Come ogni domenica il carico emotivo è forte, in tanti ringraziano la Venier per la serenità che riesce a trasmettere a casa durante la sua trasmissione, ma lei si ricarica con i nipoti.

Claudio, il piccolo Iaio, è il figlio di Paolo Capponi, ma è nonna anche di Giulio che ha 18 anni ed è il figlio di Elisabetta Ferracini. Mara Venier è diventata mamma a 17 anni, era felicissima ma non ha potuto ovviamente vivere in modo totale la maternità, era davvero troppo giovane. Da nonna invece niente può distrarla da tanto amore. Ha più volte confessato che i suoi nipoti possono chiederle tutto, lei è pronta a viziarli, come tutti i nonni.