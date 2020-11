Mara Venier è a dieta con pizza, mortadella e mezzo panettone (Foto)

Mara Venier sa benissimo che dovrebbe mettersi un po’ a dieta, ci prova ma poi le arrivano a casa i panettoni dello chef Gennaro Esposito e addio buoni propositi (foto). 70 anni appena compiuti ed è sempre Mara Venier a confermarsi la zia d’Italia, una delle donne del mondo dello spettacolo, della tv, più amate. Ogni domenica continua a tenere compagnia il suo pubblico di Rai 1 con Domenica In ma quando torna a casa si gode la famiglia, il nipotino Claudio e il suo adorato Nicola Carraro. Negli anni ha preso qualche chilo, soprattutto durante la prima quarantena e di certo il piede rotto non l’ha aiutata. Sarebbe il momento di perdere un po’ di peso ma mangiare cose golose resta sempre una delle tentazioni più forti. Non finge di certo la Venier, non è fa come chi giura di stare sempre a dieta e di ingrassare lo stesso. Mara mostra invece la sua cena.

MARA VENIER LA DIETA PUO’ ATTENDERE

Piace anche per questo la Venier, non finge di essere qualcun altro. In questo periodo è davvero difficile avere la serenità per mettersi a dieta e pentita ma non troppo mostra cosa c’è in cucina. Tra le sue storie Instagram appare ancora una volta la sua cucina, ci sono tre panettoni e uno e già a metà, manca tutta la parte più golosa del dolce. Non è tutto, avvisa lei mostrando la pizza bianca, la focaccia, quella che per la cena va farcita con le fette di mortadella.