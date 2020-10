La festa di compleanno di Mara Venier con pochi amici vip rispettando le regole (Foto)

Martedì scorso Mara Venier ha compiuto 70 anni, un compleanno diverso di certo da come lo aveva immaginato ma non ha rinunciato alla festa, nonostante tutto (foto). Un compleanno importante con tanti traguardi e la felicità che ha conquistato da festeggiare, ma per più di un motivo Mara Venier non ha potuto avere accanto tutte le persone a cui è legata. La pandemia non consente le grandi feste, le mascherine vanno sempre indossate, i tavoli al ristorante devono essere di 6 persone e negli stessi la distanza è fondamentale tra un gruppo di persone e un altro. La conduttrice ha ringraziato il locale a cui si è rivolta, tutto è stato perfetto, regole rispettate e ogni cosa è stata deliziosa. Certo un compleanno insolito ma è ciò che viviamo tutti in questo periodo. In più per Mara Venier c’era un dolore con cui fare i conti. Alla festa del suo compleanno avrebbe voluto anche uno dei suoi migliori amici, Gianni Dei, ma purtroppo è morto poco prima che lei potesse brindare.

ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI MARA VENIER CI SONO ALESSIA MARCUZZI E RITA DALLA CHIESA

Mara ha dovuto scegliere chi avere accanto per spegnere le sue 70 candeline e ovviamente c’era tutta la sua famiglia, Nicola Carraro, i figli, i nipoti. E’ fortunata, può contare sull’affetto di tanti amici vip ma la scelta è caduta su Alessia Marcuzzi e Rita Dalla Chiesa.

Per la conduttrice una torta bellissima realizzata da Ernst Knam. Tre piani e in cima Mara Venier in miniatura seduta sulla sua poltrona di Domenica In con il suo classico tailleur, capelli lunghi e biondi e gambe accavallate. Sicuri che Mara Venier abbia già 70 anni? “Grazie a tutti i miei amici” è l’unico momento della Venier sui social e per lei una pioggia di auguri e di regali ma non è il compleanno che desiderava.