Gli auguri di Nicola Carraro a Mara Venier e lei ringrazia per i regali degli amici (Foto)

Non mancano i regali per Mara Venier nel giorno del suo 70esimo compleanno e ovviamente tra i primi a farle gli auguri il marito Nicola Carraro e la figlia Elisabetta (foto). Mara Venier pensava di festeggiare il suo compleanno oggi in modo più spensierato ma nonostante sia giù di morale per la morte del suo caro amico Gianni Dei non può non ringraziare tutti. L’ha fatto subito postando questa mattina un suo primo pianto e scrivendo: “Solo grazie a tutti”. Non ci cono grandi risate per la Venier oggi, troppo forte il dolore per il lutto che sta vivendo ma a casa ha ricevuto Ferzan Ozpetek, uno dei suoi tanti cari amici. Il regista ha pensato per lei a un gioiello, dei meravigliosi orecchini. Anche Lavinia Biagiotti l’ha sorpresa inviandole una bellissima giacca su cui ha fatto applicare il suo nome. Mentre apriva i regali Mara Venier è corsa a salutare Antonella Clerici in tv, non era in collegamento ma voleva farle sapere che la stava seguendo.

PER MARA VENIER GLI AUGURI DEI COLLEGHI DELLA RAI

Tutti hanno trovato lo spazio nelle proprie trasmissione per farle gli auguri. Non sono mancate quelli di Eleonora Daniele a Storie Italiane, di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Suo marito Nicola Carraro non la lascia sola un attimo e oggi la sua dichiarazione d’amore arriva con uno scatto della sua Mara in stile pop art. “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”.

Elisabetta Ferracini ha sctitto: “Buon compleanno Mamma! Tvb la tua pupa. PS: rimani sempre una pischella”. Sono tutti d’accordo, la Venier ha 70 anni ma conserva sempre lo stesso entusiasmo ed è una lezione di vita per tutti.

Vini, fiori e tanti altri regali per lei che oggi è divisa tra il dolore e i ricordi e un compleanno troppo importante per non essere festeggiato.