Aldo Montano positivo al covid con tutta la famiglia, Olga Plachina è in attesa del secondo figlio (Foto)

Si allunga ogni giorno la lista dei personaggi famosi positivi al covid e Aldo Montano purtroppo risulta positivo e con sintomi (Foto). E’ stato lo schermidore a dare la notizia all’Ansa confermando il risultato del tampone, che sarebbe positivo non solo per lui ma anche per la moglie e la figlia. Olga Plachina è incinta, in attesa del secondo figlio e la preoccupazione come è comprensibile è per tutta la famiglia, anche per la piccola Olympia. Aldo Montano ha confidato i sintomi che si sono aggiunti al risultato del tampone: da ieri sono a casa tutti e tre con il covid. Tosse, febbre e dolori, questi i sintomi di cui ha parlato la medaglia d’oro aggiungendo che sono sotto controllo. La sua speranza ovviamente è che tutto passi in fretta mettendo fine a sintomi e preoccupazione.

ALDO MONTANO LA MOGLIE E LA FIGLIA POSITIVI AL COVID

Sembra che tutta la famiglia presenti gli stessi sintomi: “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così” le parole dello schermidore sono chiare, la speranza è che passi tutto come una brutta febbre e che non si aggiungano ulteriori problemi di salute, è ciò che vorrebbero tutti.