Aldo Montano papà annuncia l’arrivo del secondo figlio (Foto)

A distanza di tre anni dalla nascita di Olimpia arriva il secondo figlio per Aldo Montano e Olga Plachina. Sulla rivista Chi le foto della famiglia, della bella e dolce Olga col pancione, l’annuncio che lo schermidore sta per diventare papà per la seconda volta. E’ al settimo cielo Aldo Montano e fino a qualche anno fa non l’avrebbe mai immaginato che essere marito e genitore sarebbero state le sue gioie più grandi. “Mia moglie e io aspettiamo il secondo figlio” ha annunciato a tutti lo sportivo rivelando su Chi che il bebè nascerò a marzo e che tutti e tre sono molto felici. Con la prima figlia, Olimpia, la loro vita era già cambiata ma Aldo è sicuro che adesso verrà del tutto stravolta.

ALDO MONTANO, IL SECONDO FIGLIO NASCERA’ A MARZO

Non hanno ancora rivelato se sarà maschio o femmina ma già si immagina quale potrebbe essere il nome favorito dopo l’originale Olimpia. Il nome della figlia è stato scelto per i successi professionali dello schermidore, un omaggio alla sua passione.

In quattro anni la vita di Aldo e Olga è cambiata velocemente: il matrimonio celebrato nell’ottobre del 2016, la nascita della piccola. Lui è sicuro di avere raggiunto la serenità perché ammette che non è mai stato un campione del mondo in amore. Oggi ha 38 anni ed è ciò che desidera.

Manca però ancora qualcosa, un’altra Olimpiade: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà” e ovviamente facciamo il tifo per lui. “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”.