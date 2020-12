I principini di Monaco festeggiano il compleanno in pigiama, dolcissimi con Charlene e Alberto (Foto)

Hanno già compiuto 6 anni i principini di Monaco, i piccoli Jacques e Gabriella, figli del principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock, e con due foto dolcissime la splendida mamma ha mostrato il momento della torta. Una festa di compleanno in pigiama e tutta la tenerezza del momento. Sappiamo bene che quest’anno è particolare per tutti, niente feste di compleanno nel 2020 ma un momento formato famiglia, perfetto, adorabile. Nei due scatti che Charlene di Monaco ha mostrato sul suo profilo Instagram non c’è niente di formale, c’è tutta la bellezza di due bambini di 6 anni che stanno per aprire i loro regali, per spegnere le candeline, ma come tutti non hanno molta voglia di fare le foto. Dodici candeline per i gemellini di Monaco, ed è carina l’idea di un’unica torta ma con doppie candele, 6 per Jacques e 6 per Gabriella.

IL SESTO COMPLEANNO DI JACQUES E GABRIELLA DI MONACO

Luci colorate, dolci golosi, la torta con le candeline pronta per esprimere i desideri dei due festeggiati e così nel Principato di Monaco va in scena tutta la tenerezza di una famiglia che all’interno del loro lussuoso Palazzo è più o meno come tante altre. Quella manina di Jacques sulla testa di papà Alberto dice tutto. Lui è anche più tenero dei suoi figli mentre li invita a soffiare e loro quasi si addormentano.