Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso come Valentina Ferragni: “Non so come gestire tutto questo”

Lei è Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi, e sulle sue stories Instagram è sorpresa almeno quanto voi di scoprirsi famosa senza volerlo. Ha appreso che c’è un articolo che parla di lei, sta per capire che un po’ tutti adesso parleranno di lei, che addirittura sarebbe già in lista per la partecipazione al GF VIP (questo o il prossimo?). “Ciao, non so come salutarvi, lo capirò più avanti, volevo fare queste stories perché ho bisogno di condividere con voi che mi sto trasformando in Valentina Ferragni senza nemmeno volerlo. Sto ricevendo un sacco di fama da Tommaso che non mi spiego e non so cosa farne” è Gaia Zorzi a raccontare con la stessa semplicità e lo stesso carisma di suo fratello cosa le sta accadendo. “Mi hanno nominato in sette persone sulle stories e io non guardo sempre perché magari sono su mio fratello ma Cosmopolitan ha fatto un articolo su di me, chi sono, cosa faccio, chi è il mio fidanzato e non so come reagire. Non ho fatto niente per meritarmelo e non so come reagire. Da quando è iniziato il Grande Fratello non so come gestire tutto questo che non sapevo neanche dovessi gestire”.

GAIA ZORZI POTREBBE ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP 5 CON SUO FRATELLO TOMMASO?

E’ diventa popolare dopo l’apparizione al GF VIP per supportare suo fratello ma non c’è dubbio che ascoltandola si intuisce subito che ha ironia e parlantina in dosi elevate. Di recente il suo commento sulla nomination di suo fratello contro Stefania Orlando ha contribuito a fare pensare davvero a un suo imminente ingresso nella casa: “Amici, voglio entrare subito nella Casa del Grande Fratello Vip per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a ca**re. Con tutti i nomi proprio quello di Stefania Orlando dovevi fare?” e il seguito era ancora più divertente con la sua richiesta di fare entrare nel reality Platinette e Iconize per “fare esaurire lui”, Tommaso.

No, Gaia Zorzi non vuole fare l’influencer e non ha mai pensato a quel futuro già scritto nel mondo dello spettacolo. Mai dire mai, il pubblico attende, Tommaso e Gaia insieme almeno per il Natale.