Tommaso Zorzi e le strane spiegazioni sulla scelta di nominare Stefania: tante versioni, poca chiarezza

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 come era prevedibile, oggi regna il caos dopo la diretta. I nuovi ingressi hanno cambiato gli equilibri ma non solo. Ci sono state delle scelte che in pochi hanno compreso, come la decisione di Tommaso Zorzi che ha deciso di votare Stefania Orlando. Scelta che non è costata alla romana il televoto, non essendo stata votata dagli altri ma che l’ha mandata in crisi. Stefania stenta a credere che Tommaso l’abbia nominata e non ne comprende i motivi. In ogni caso questa mattina parlando con Filippo ha spiegato che per lei Zorzi è come un figlio, che gli vuole molto bene e che spera che vinca lui. Nel corso della giornata però i due si sono molto allontanati e Tommaso ha provato a spiegare agli altri concorrenti, molto sorpresi della sua decisione, i motivi per i quali ha deciso di nominare la sua amica Stefania. Se fino a ieri sera aveva detto di essersi trovato spiazzato, e di aver fatto un nome a caso, oggi cambia versione.

LA NUOVA VERSIONE DI TOMMASO ZORZI SULLA NOMINATION A STEFANIA

Di versione a dire il vero ne ha cambiate diverse ma oggi pomeriggio ha provato a spiegare il motivo per il quale ha fatto la sua scelta. Parlando con Samantha e Filippo ha provato a dare la sua motivazione. A suo dire infatti, il loro rapporto è in una sorta di stallo. Secondo Tommaso ci sono state tante cose che in nome del bel rapporto e dell’amicizia che c’è stata e c’è, non si dicono tante cose e non affrontano alcune questioni. Tommaso ricorda che all’inizio quando non aveva compreso bene Francesco, lo aveva anche nominato ( ma erano successi degli screzi palesi, in questo caso con Stefania, non ci sembrava ci fossero attriti). E ha spiegato che dopo la nomination il rapporto è cresciuto fino a diventare importantissimo.

Avrebbe sperato che lo stesso sarebbe accaduto anche con Stefania ma così non sono andate le cose. Da ore infatti Stefania non gli rivolge la parola e Tommaso prova a trovare conforto negli altri, giustificandosi. Zorzi dice che lo ha fatto perchè ci tiene alla loro amicizia e vuole che il rapporto funzioni anche fuori ed è per questo che l’ha messa un po’ alla prova, se così possiamo dire. Le motivazioni di Zorzi però non reggono moltissimo, tanto che anche sui social, i commenti sono quasi tutti negativi.