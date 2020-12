Orietta Berti sta meglio ma anche suo marito è stato contagiato

Su Instagram Orietta Berti ringrazia tutti per l’affetto ricevuto, sta meglio, lei e la sua famiglia stanno recuperando ma confida che anche suo marito Osvaldo è stato contagiato dal covid ed è stato molto male. Orietta Berti e la famiglia stanno uscendo dalla quarantena ma il marito della cantante la scorsa settimana ha fatto preoccupare tutti. Adesso anche per lui le condizioni di salute sono migliori e finalmente Orietta può tirare un sospiro di sollievo, sono tutti fuori pericolo, il peggio è passato. In tanti hanno scritto messaggi di sostengo alla cantante chiedendo di continuo informazioni sul suo stato di salute, sulla sua famiglia, messaggi arrivati da “tutte le parti del mondo”.

IL GRAZIE DI ORIETTA BERTI DOPO IL COVID

“Care amiche e cari amici, io e la mia famiglia stiamo recuperando e piano piano stiamo uscendo dalla quarantena. Anche Osvaldo sta decisamente meglio ed è in fase di guarigione, non vi nascondo che la settimana scorsa le sue condizioni ci fecero preoccupare molto. Per fortuna ogni giorno migliora e di questo siamo tutti felicissimi” scrive la Berti ringraziando poi tutti per l’affetto ricevuto in queste due settimane che per lei sono state durissime: “Avete pensato a me con una parola di conforto, un saluto, un pensiero dal Giappone, Canada, Brasile, Spagna, Francia, Australia, Germania, U.s.a., Messico, Norvegia, Malta, Polonia, Ucraina, Argentina, Portogallo, Israele, Perù, Hong Kong, Belgio, Russia, Svizzera, Romania, Ecuador, Slovenia, Singapore, etc etc. E’ stata una EMOZIONE GRANDISSIMA…e posso solo RINGRAZIARVI dal profondo del mio cuore per il vostro supporto”.

Poi il grazie ai medici e agli operatori sanitari: “Un GRAZIE a tutti i medici e agli operatori sanitari delle ausl che da marzo combattono questo virus con tutte le forze possibili per cercare di salvaguardare la salute dei cittadini. La salute è la cosa più importante che abbiamo e purtroppo non possiamo mai darla per scontata”. Infine la raccomandazione di fare attenzione sempre, di indossare le mascherine, di mantenere le distanze e di lavare spesso le mani.