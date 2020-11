Orietta Berti positiva al covid 19: le prime parole sui social

Arriva oggi un’altra notizia dai social e a darla è l’ennesimo personaggio famoso che purtroppo è risultato positivo al covid 19. Orietta Berti pochi minuti fa dalle sue pagine social ha annunciato di aver contratto il covid. Il nome di Orietta Berti, che a dispetto della sua età ha una vita ricchissima di impegni, la vediamo praticamente sempre in tv tra promozioni e lavoro, si aggiunge alla lista di altri artisti che come lei, continuano a lavorare in questo complicato periodo storico.

ORIETTA BERTI POSITIVA AL COVID 19: L’ANNUNCIO SOCIAL

Le parole di Orietta Berti sui social:

Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti – indossatelamascherina – manteneteledistanze – lavarespessolemani Un abbraccio a tutti. Orietta

Anche Orietta Berti quindi per il momento, come era successo a Iva Zanicchi e come è successo anche a Ornella Vanoni, si sta curando a casa. Ricordiamo che la Zanicchi al momento, dopo i giorni difficili passati in ospedale è guarita mentre per la Vanoni non c’è stato bisogno di ricovero in una struttura sanitaria. E ci auguriamo che anche per Orietta Berti non ci sia bisogno di un ricovero e che possa invece tornare in forma il prima possibile. La dieta di Orietta Berti e le scatole sotto il letto: Serena Bortone le chiede di invitarla a casa (Foto)

Di recente l’abbiamo vista spesso in tv anche per promuovere il suo nuovo libro e ci auguriamo di rivederla il prima possibile guarita! Tra l’altro visto che la cantante è anche molto social e si collega spesso anche da remoto con diversi programmi, ci auguriamo che nei prossimi giorni possa raccontare di stare meglio! In bocca al lupo Orietta!