Elisabetta Gregoraci è tornata felice nella casa di Briatore e ha conosciuto Vita (Foto)

Una canzone dopo l’altra, una storia su Instagram dopo l’altra ed Elisabetta Gregoraci mostra tutta la felicità del suo ritorno a casa, anche da Briatore (foto). I due ex continuano ad essere molto vicini, non stanno più insieme, forse non torneranno mai più insieme ma intanto Elisabetta Gregoraci ha davvero archiviato per sempre la sua avventura nella casa del GF VIP e quindi Pierpaolo Pretelli. Lo sapeva già lei che una volta uscita dalla casa non avrebbe più pensato a lui, era solo un’amicizia da reality show, tutto normale, un legame ovvio in quel contesto. E’ infatti nella meravigliosa casa di Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco e i nipotini, sua sorella e il resto della famiglia che è davvero felice. Elisabetta Gregoraci nelle sue storie Instagram mostra una parte della lussuosa abitazione. Gioca con il figlio e con i nipoti, si diverte, è serena, non c’è niente di più importante per lei.

ELISABETTA GREGORACI A MONTE CARLO PER IL NATALE

Non avrebbe mai rinunciato al Natale con suo figlio, con la sua famiglia, prima di tutto è una mamma e non ci ha pensato due volte ad abbandonare il gioco. Posa con Nathan Falco, con gli altri due bambini che sono importantissimi per lei, i nipotini Gabriel e Ginevra. E mentre i follower non possono fare a mano di notare quanto sia meravigliosa la casa dell’imprenditore, lei invece bada solo all’amore che può di nuovo avere tra le braccia.