Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si accende lo scontro: “Mi sono liberato, ero condizionato”

Che puntatona quella del Grande Fratello VIP 5 ieri sera. E pensare che hanno cercato in tutti i modo di tenere Elisabetta Gregoraci nella casa per continuare a parlare di una cosa che non è mai esistita, la possibile storia con Pierpaolo Pretelli, e invece il meglio i due protagonisti di questo non amore lo hanno dato da separati. Già perchè quello che abbiamo visto ieri, nella diretta del GF VIP 5 dell’11 dicembre 2020, è stato tutto quello che, chi non aveva i prosciutti sugli occhi, s è sempre aspettato. Un Pierpaolo che prende coscienza del fatto che a Elisabetta non è mai interessato nulla di lui in quanto compagno, e una Gregoraci che, non sentendosi adulata, ha messo i puntini sulle i, cambiando tono. Finalmente signori, un po’ di sano scontro, di quelli che fanno bene ai reality. Ci sono voluti tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta!

LO SCONTRO TRA ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI

La Gregoraci sin dalle prime battute della puntata non ha gradito l’atteggiamento di Pierpaolo, che sembrava rinato in casa senza di lei. Il Pretelli, non appena ne ha avuto occasione, si è sfogato così:

Adesso mi sono come liberato . […] C’era un condizionamento quando tu eri vicino a me. Ho sofferto e non sono stato bene, adesso mi sono ripreso. Con te sono sempre stato chiaro, tu con me mai. Tu fai la buona, quella che si è sentita tradita, ma di cosa? Veramente non sei mai stata netta nei pensieri. Dovevi dirmi ‘non c’è trippa per gatti’. Io non capivo perché ero imbambolato.

E ancora:

Ora sono più lucido perché vedo le cose in maniera più razionale, vedo meglio i battiti sul petto e tutto. Non dire che voglio passare io per vittima, non ci sto. Devi rispettare il mio stato d’animo di ora. Quando eri qui dentro ero condizionato, lo capisci? Tu eri molto confusa, io invece ero chiaro. Mi dicevi che eravamo amici speciali e che volevi tanto baciarmi, non sei mai stata chiara

La Gregoraci dallo studio invece ha continuato a ribadire di esser sempre stata chiara e che invece adesso si vede “l’uomo” che Pierpaolo ha sempre detto di essere. La sua faccia parlava più di mille parole. Elisabetta Gregoraci a Verissimo addio a Pierpaolo, confida le prime parole di Briatore (Foto)

Dopo il faccia a faccia con Elisabetta, Pierpaolo si è poi sfogato con i suoi compagni in casa: