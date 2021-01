Carolyn Smith: gli esami non hanno dato i risultati sperati ma non le manca la forza (Foto)

Cinque giorni di attesa per i fan di Carolyn Smith, giorni in cui su Instagram le hanno chiesto di continuo i risultati degli ultimi esami (foto). Carolyn Smith ha sconfitto il tumore? Il suo silenzio dopo avere annunciato gli ultimi controlli aveva fatto preoccupare. Oggi la giudice di Ballando con le Stelle era pronta per spiegare tutto, ha chiesto scusa a tutti per il suo silenzio ma non era in grado di dire molto per un doppio motivo. Il risultato non è esattamente quello che avrebbe voluto. Il desiderio era di sentirsi dire che era finita per sempre, che non c’era più pericolo, che il tumore al seno era solo un brutto ricordo. Inoltre, non aveva tutti gli elementi per potere valutare cosa dire con esattezza. “Non ero in grado di dare un quadro completo ed non ero nella mentalità giusta per fare un video. Ero troppo giù” ha spiegato poco fa sui social aggiungendo che c’è una buona notizia, che “non c’è segno del tumore” ma deve proseguire con la cura.

CAROLYN SMITH VA AVANTI, NON CI SONO CELLULE TUMORALI MA C’E’ UNA INFIAMMAZIONE

Già in estate non c’era traccia del tumore e le avevano detto di proseguire con la terapia, era rimasta male ma è andata avanti come sempre, con grande energia. Lunedì scorso ha rifatto Pec e Tac: “Il risultato, che ho ricevuto martedì mattina, conferma che non c’è il tumore, però c’è un’infiammazione e non ne sappiamo il motivo. Già un mese fa hanno trovato liquido, che hanno rimosso, e cellule, non tumorali, ma che non sanno cosa siano”.