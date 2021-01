Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi commuove con un disegno (Foto)

Sul profilo social di Carlotta Mantovan le foto con Stella, la figlia nata dal matrimonio con Fabrizio Frizzi, e i cavalli, pochi dettagli e tanto amore. Il prossimo marzo saranno tre anni senza Fabrizio Frizzi e la piccola Stella sta crescendo in fretta, è l’amore della sua mamma, come Carlotta scrive di continuo. Carlotta Mantovan che un po’ alla volta ha ritrovato il sorriso e che si sarà emozionata tanto quando ha visto il disegno della sua bambina. Un disegno che ha inevitabilmente emozionato tutti e non solo perché la figlia di Fabrizio Frizzi sta diventando grande ma perché in quel disegno lui non può esserci. C’è il loro cane, c’è l’adorato cavallo, c’è mamma Carlotta e ovviamene c’è lei, Stella. C’è tanto amore in quel disegno e la Mantovan l’ha voluto mostrare a tutti. Tantissimi i cuori per lei, per la piccolina, impossibile non pensare a Fabrizio.

QUASI TRE ANNI SENZA FABRIZIO FRIZZI

Rita Dalla Chiesa è tra i primi a commentare con tre cuori, uno per ognuno. Poi Paola Saluzzi, Francesca Vaccaro e tutti gli altri. La vita non è andata come Carlotta e Fabrizio avrebbero voluto. Il desiderio più grande per il conduttore era di vedere crescere la sua bambina; purtroppo a soli 60 anni è volato via.

Scrive sempre “Noi” Carlotta Mantovan tra gli hashtag nella didascalia, c’è spesso il cielo nelle sue foto.

Stella potrà vedere il suo papà ogni volta che vorrà in tanti programmi tv, sentire la sua voce, ridere delle sue risate ma tutto sarebbe stato più bello se in quel disegno ci fosse stato anche lui.