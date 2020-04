Il selfie di Carlotta Mantovan e Stella che ha lo stesso sorriso di Fabrizio Frizzi (Foto)

Sul profilo social di Carlotta Mantovan sempre e solo foto con la sua Stella, che mostrano il cielo che ricorda a tutti che Fabrizio Frizzi è lì, poi gli amati cavalli. Non c’è altro da mostrare della sua vita, non aggiunge mai molte parole Carlotta perché non è necessario, soprattutto con l’ultimo selfie di mamma e figlia. Il sorriso della piccola Stella dice tutto, lo sguardo della sua mamma dice tutto. Non mostra la sua bimba, mostra solo il suo sorriso che è così simile a quello del suo papà. Anche questa volta non c’è altro da aggiungere ai suoi hashtag che parlano d’amore, di Carlotta e Stella ma con Fabrizio sempre presente. E’ sempre stata forte la giovanissima moglie di Frizzi, lo ha dimostrato dal primo istante, in piedi, senza lacrime e senza appoggiarsi a nessuno nel giorno del funerale. Il pubblico che ha amato suo marito e che non lo dimenticherà mai ama lei e la piccola Stella e il selfie pubblicato ieri non poteva che suscitare tutta la tenerezza.

CARLOTTA MANTOVAN ANCORA UNA VOLTA CONQUISTA I FOLLOWER

Non è certo alla ricerca di like né della foto perfetta, ed è proprio la sua semplicità a conquistare tutti, la stessa che aveva Frizzi. Un sorriso che è la gioia di Carlotta Mantovan. L’ex finalista di Miss Italia che oggi ha 37 anni ha scelto gli hashtag più dolci, non aggiunge mai il nome del suo amore che non c’è più perché è evidente che resta lì tra loro due.

Quando Carlotta pubblica le foto del cielo, delle stelle, di un tramonto, è evidente che sta pensando a lui, che nel cielo trovi altra forza. Sarebbe tutto più bello oggi con Fabrizio Frizzi ma è meraviglioso che la sua Stella, che tanto avrebbe voluto vedere crescere, sia così simile a lui.