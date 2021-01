Oroscopo Paolo Fox febbraio 2021 Scorpione: momenti di tensione

Che mese sarà quello di febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega nel miglior modo possibile come andrà questo mese in amore, lavoro e salute. In amore, potrebbero esserci alcuni problemi per le relazioni e i rapporti. Nel lavoro le cose non saranno così chiare e non mancheranno momenti di grande riflessione. Per quanto riguarda la salute, potrebbero esserci piccoli disagi e fastidi, non mancherà nemmeno un po’ di agitazioni. Ma andiamo adesso a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox per febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per tutti loro

Amore – Per le relazioni sarà un mese un po’ complicato, ci saranno momenti di disagio. Per quanto riguarda invece i single, a febbraio la dissonanza di Venere e Marte starà a significare una sorta di rifiuto nei confronti di qualche nuovo percorso emozionale o anche a livello di comportamento. I nati sotto il segno dello scorpione potrebbero fare dei nuovi incontri, magari sui social. Non vuol dire che queste nuove conoscenze saranno importanti, potrebbero addirittura non piacere. Durante la seconda parte di febbraio ci sarà un recupero ma non ci sarà comunque quell’energia particolare in amore. Potrebbero esserci in campo dubbi, pensieri e ripensamenti. Gli scorpione avranno la giusta occasione per essere onesti ed esprimere tutto ciò che provano soprattutto il 25 del mese.

Lavoro – Mancherà la giusta dose di chiarezza e questo varrà anche per i prossimi mesi, almeno fino alla metà del 2021. I dipendenti inizieranno a farsi delle domande per capire se il percorso è quello perfetto da fare. Sarà un mese con non poca tensione da gestire, ci saranno dei malesseri. L’oroscopo di Paolo Fox spiega che nei giorni del 10, 11, 17 e 18 bisognerà fare una particolare attenzione alle collaborazioni sul posto di lavoro. La noia si farà sentire, ci sarà la necessità di intraprendere un progetto differente. Cielo più ottimista per chi è invece in pensione. I ragazzi più giovani dovranno cercare di intraprendere l’attività professionale magari a partire da un impiego in part time, ritornerà sicuramente d’aiuto.

Salute – Il mese non sarà del tutto sereno. Verso l’11 potrebbero esserci dei disagi o fastidi. I nati sotto questo segno zodiacale dovranno considerare che ci sarà un po’ di nervosismo e tensione da gestire ma soprattutto combattere nei giorni del 18 e 25 di febbraio. Sarà consigliabile non esagerare con nulla, soprattutto dal punto di vista fisico.