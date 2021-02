Oroscopo Paolo Fox marzo 2021 bilancia: ripartenza sul lavoro

Che mese sarà quello di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, potrebbe esserci un attimo di riflessione ma in generale sarà un mese interessante. Nel lavoro, ci sarà un bell’ottimismo in campo, si supereranno difficoltà e problemi. Per la salute, potrebbe esserci qualche momento di stress o stanchezza. Ma andiamo a vedere come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia in maniera più dettagliata.

Amore – Molto bene chi ha intrapreso una relazione appena un mese fa. Marzo sarà un periodo interessante ma non mancheranno i momenti di riflessione. Dopo il 20 le cose potrebbero iniziare a cambiare con i sentimenti e si potrebbero avere piccoli o grandi disagi. Difficilmente comunque questo porterà ad un allontanamento definitivo con il proprio partner. I nati sotto il segno della bilancia potrebbero avere problemi soprattutto nelle seguenti giornate di marzo: 22, 23, 28 e 29. Bisognerà fare attenzione anche ai rapporti all’interno della famiglia, non solo a quello relazionale. In certi giorni come questi diventerà complicato persino chiarire e qualcuno potrebbe arrivare a mettere un punto su una storia. Qualche problema potrebbe nascere da questioni economiche. Certe problematiche potranno essere risolte soltanto dalla metà del mese prossimo.

Lavoro – Il mese inizierà e continuerà in maniera abbastanza positiva. Adesso i bilancia riusciranno addirittura ad apprezzare ostacoli o problemi del passato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per questo marzo 2021 non mancheranno le occasioni che potrebbero pure portare al successo. Chi deve fare delle richieste o deve riflettere meglio su determinate idee professionali potrà approfittare di qualche giornata in particolare: 9, 10, 11 e 19. Interessante pure il momento per chi studia o per chi è alle prese con un concorso. Dopo un periodo di stop in molti vorranno rimettersi in carreggiata.

Salute – In questo mese non mancheranno delle giornate caratterizzate da momenti di stress. In generale saranno belle settimane, soprattutto se non si contano gli ultimi giorni di marzo. Quello che Paolo Fox consiglia è di non esagerare con nulla, soprattutto con gli sforzi nonostante gli impegni non sempre potranno consentire la giusta tranquillità.